Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса

Комментируя новости о смертях сотни тысяч человек в мире за последние несколько месяцев, известный доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил, что люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии или других заболеваний на фоне этой инфекции.

В эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале теле- и радиоведущего ВГТРК Владимира Соловьева Мясников рассказал, что за 3 месяца скончавшихся именно от нового коронавируса – всего 4 процента, а 60 – от пневмококка, от которого на самом деле есть прививка, но в большинстве своем люди не прививаются.

Что же касается информации о том, что, например, в Италии в 20-х числах марта в сутки умирало от COVID-19 больше 960 человек, Мясников в ответ приводит пример, что каждые две секунды умирает в мире по человеку от инфаркта.

Есть и другие болезни, от которых в год умирают миллионы людей, отмечает известный врач и телеведущий.

В данной же ситуации, говорит Александр Мясников, речь о том, что "мы получили еще одно заболевание, которое уносит человеческие жизни", но ему можно и нужно противостоять.

Ранее в интервью Вестям.Ru Александр Мясников рассказал об эффекте плацебо, о том, что провоцирует рак, а также назвал недооцененные болезни и переоцененные лекарства.