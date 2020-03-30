30 марта 202016:17

Нефть, торговля, коронавирус: Трамп поговорит с Путиным

EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 30 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.

Как передает РИА Новости, об этом глава Белого дома проинформировал мировую общественность эфире телеканала Fox News.

Трамп назвал Путина "джентльменом" и отметил, что обсудит также энергетику, торговые войны и борьбу с коронавирусом. Он также не исключил, что в разговоре будет фигурировать положение дел в Венесуэле.

Американский президент отметил, что у США куда больше проблем с другими странами, чем с Россией.

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