Экономике Великобритании предсказали сокращение на 15% из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может привести к тому, что во II квартале года объемы производства в Великобритании сократятся на беспрецедентные 15%, а уровень безработицы увеличится более чем вдвое, согласно негативным прогнозам, пишет The Guardian.

По мнению аналитиков Центра экономических и деловых исследований (CEBR), самая глубокая рецессия в Великобритании со времен финансового кризиса в настоящее время практически неизбежна после закрытия магазинов и снижения потребительских расходов, которые произошли из-за ограничительных мер.

В CEBR ожидают, что в первые три месяца года британская экономика несколько сократится — на 0,5%, после чего наступит самое резкое сокращение экономики, с тех пор как началось отслеживание данных более 20 лет назад.

Прогнозируемый спад превысит снижение на 2,2% в IV квартале 2008 года на фоне банковского кризиса, что станет самым худшим трехмесячным периодом с 1997 года.

Японский банк Nomura спрогнозировал несколько менее резкое падение для Великобритании на 13,5%, но также предсказал значительный рост безработицы.

Аналитики банка прогнозируют, что правительственных инициатив, направленных на то, чтобы убедить работодателей не увольнять сотрудников, будет недостаточно, чтобы остановить показатель роста безработицы более чем в два раза с 3,9% до 8% в период с апреля по июнь, а затем снизить до 8,5% в III квартале.

Министерство труда Великобритании заявило ранее, что всего за девять дней 477 тысяч человек обратились за универсальным кредитом, что вынудило ведомство привлечь тысячи гражданских служащих для оказания помощи в рассмотрении требований.

CEBR и Nomura предсказывают в Великобритании беспрецедентную экономическое снижение во II квартале, но их специалисты ожидают последующего восстановления, предполагая, что ограничения на фоне коронавируса будут ослаблены, а правительство примет меры экономического стимулирования.

В CEBR заявил, что снижение НДС может помочь стимулировать потребительские расходы, и ожидает мер по стимулированию инвестиций в бизнес, которые в противном случае не восстановятся до 2030 года.

По словам специалистов центра, это обеспечит "резкий отскок" во второй половине года, хотя ВВП в 2020 году все еще будет на 4% ниже, чем в 2019 году.

Цены на жилье упадут на 13% в годовом выражении до конца марта 2021 года, говорится в сообщении CEBR.