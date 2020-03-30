Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с заявлением по поводу переноса Олимпиады-2020 в Токио. Он выразил уверенность, что организаторы Игр справятся с "беспрецедентной задачей", поблагодарив всех, кто помогал МОК в эти дни решить все организационные вопросы.

"Человечество сейчас оказалось в темном туннеле, но Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля. Уверен, что вместе с правительством Японии, оргкомитетом Токио-2020 и городскими властями японской столицы мы сможем справиться с беспрецедентной задачей", – цитирует Баха РИА Новости.

30 марта МОК и власти Японии объявили, что ранее перенесенная Олимпиада в Токио стартует 23 июля 2021 года. Напомним, что перенос Игр был связан с распространением коронавирусной инфекции во всем мире.