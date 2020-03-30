В Липецкой области до 14 апреля введена всеобщая самоизоляция

Глава Липецкой области подписал постановление о введении режима всеобщей изоляции до 14 апреля. Под подозрением на коронавирус находятся восемь медицинских работников.

Игорь Артамонов озвучил статистику за последние три дня. В регионе выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции. 23 человека ждут подтверждения диагноза, в их числе восемь медработников. Именно они контактировали с человеком, нарушившим режим самоизоляции.

Как уточняет ГТРК "Липецк", в период режима всеобщей изоляции без крайней необходимости запрещается выходить на улицу независимо от их возраста. Выгул собак разрешен не далее ста метров от подъезда. Общественный транспорт и такси продолжат работать, также не будет ограничений для перемещения на личном автомобиле. Границы города и области будут открыты. Однако за нарушение самоизоляции вводится наказание.

Отметим, по состоянию на 25 марта 37 жителей области нарушили режим самоизоляции. Эту информацию озвучили в рамках заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. По каждому эпизоду проводят проверку, после чего материалы дела передадут в мировой суд,