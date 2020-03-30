Бой Поветкина с Уайтом перенесен на 4 июля из-за коронавируса

Официальный сайт промоутерской компании Matchroom сообщил о переносе поединка за титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Российский и британский боксеры теперь встретятся на ринге 4 июля.

Причиной переноса боя является распространение коронавирусной инфекции во всем мире. "Здоровье и безопасность спортсменов, работников арен, представителей команд боксеров являются для нас приоритетом", – говорится в заявлении Matchroom Boxing.

Напомним, что поединок между Поветкиным и Уайтом должен был состояться 2 мая 2020 года в английском Манчестере.