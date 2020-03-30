Неудачный полет: польский парапланерист врезался в провода и обесточил район. Видео

В Сети появились кадры инцидента с участием парапланериста, произошедшего в городе Плоцке в восточной части Польши.

На записи видно, как пилот, шедший на посадку, врезался в провода, после чего произошло короткое замыкание. Снаряжение любителя экстремального спорта осталось висеть на линии электропередач и сгорело.

Как сообщает издание Wyborcza, 43-летний мужчина, управлявший парапланом, не получил никаких серьезных травм.

Единственным последствием приземления с "фейерверком" стало то, что целый район на несколько часов остался без электричества.