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Коронавирус 5 минут назад

30 марта 202018:11

Производители платины из ЮАР объявили о форс-мажорных обстоятельствах

EPA

Крупнейшие в мире производители платины южноафриканские Anglo American Platinum, Sibanye Stillwater и Impala Platinum объявили о форс-мажорных обстоятельствах в контрактах после того, как трехнедельная национальная блокировка вынудила их свернуть операции, передает Reuters.

Южная Африка, на долю которой приходится около 70% добываемой платины, на прошлой неделе объявила о прекращении производства, чтобы попытаться замедлить распространение вспышки коронавируса.

Эта мера вызвала понижение рейтинга агентством Moody's и в дальнейшем ударит по горнодобывающей промышленности страны, на долю которой приходится около 7% ВВП.

Шахтеры поставили многие из своих операций на паузу и сократили обработку металлов, в то время как коронавирус также снизил спрос со стороны мировых автомобильных компаний.

Основные порты Южной Африки закрылись, что препятствовало потоку таких товаров, как железная руда, уголь и марганец.

Условие форс-мажора позволяет игнорировать определенные условия юридически обязывающего соглашения из-за неизбежных обстоятельств.

"Мы не можем поставлять (клиентам) металл, потому что теперь наши операции закрыты, поэтому нам придется объявить форс-мажорные обстоятельства", — заявил представитель Sibanye Джеймс Уэлстед.

Новости о блокировке привели к росту цен на платину более чем на 20% на прошлой неделе, что стало самым большим скачком за неделю. Палладий вырос на 40% за неделю, в то время как родий вырос на 61%.

Спрос на палладий и родий, которые применяются для снижения вредных выбросов, возрос, поскольку ужесточение экологических норм вынуждает производителей автомобилей использовать больше этих материалов в каждом транспортном средстве.

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