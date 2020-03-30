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30 марта 202015:23

Сборщик девайсов Apple фиксирует снижение прибыли почти на четверть

EPA

Тайваньский производитель электроники Foxconn сообщил о снижении прибыли на 23,7% за последние три месяца 2019 года на фоне падения спроса на смартфоны и напряженности в американо-китайских отношениях, что привело к сокращению продаж в преддверии вспышки коронавируса.

Компания Foxconn, которая собирает iPhone на заводах в Китае, сообщила о чистой прибыли в размере 47,76 млрд. тайваньских долларов (1,6 млрд. долл.), согласно расчетам агентства Reuters, что несколько выше среднего прогноза в 46,94 млрд. тайваньских долларов, сделанного 14 аналитиками, опрошенными Refinitiv. За аналогичный период в прошлом году контрактник получил 62,2 млрд. тайваньских долларов.

Foxconn, который получает половину своих доходов от производства iPhone и других устройств для Apple в Китае, столкнулся с ростом американских тарифов на свои товары еще до вспышки Covid-19. 

Foxconn входит в число производителей, борющихся с последствиями ограничений, связанных с коронавирусом, которые нарушают цепочки поставок и негативно влияют на спрос. Компания заявила, что ликвидировала нехватку рабочей силы и теперь вернулась к нормальной сезонной производительности. Но пока неясно, как компания справлялась с этой проблемой в марте, когда карантин, объявленный правительством, привел к беспрецедентным потрясениям в глобальной цепи поставок.

В настоящее время к работе вернулось более половины сезонных сотрудников тайваньского вендора. Председатель совета директоров Foxconn Лю Юнг-ваy заявил, что у компании не было больших проблем в цепочке поставок и что Foxconn помогает поставщикам возобновлять работу. Тем не менее Foxconn сообщила, что не может предсказать фактическое влияние вспышки на финансовые результаты за год.

Топ-менеджер Foxconn лишь ограничился заявлением о том, что пока возобновление работы и производства является первоочередной задачей. Ранее сообщалось о том, что Foxconn начала крупно премировать своих сотрудников, которые возвращаются или впервые выходят на работу на заводы в Шэньчжэне и Чэнчжоу. Бонусы достигают $1 тыс. и в несколько раз превышают месячные зарплаты.

Apple стала одной из первых компаний, заявивших о негативном влиянии коронавируса на бизнес. В середине февраля купертинская корпорация предупредила, что вспышка Covid-19 отрицательно скажется на выручке компании из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае.

В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 миллиардов до $67 миллиардов, но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось. 

Последствия эпидемии особенно болезненны для Apple, поскольку в Китае сконцентрированы основные мощности ее производственных партнеров. Аналитики Needham&Company писали, что нормализоваться ситуация со спросом и предложением может лишь к июню 2020 года, что на два месяца позже, чем ожидалось ранее. По данным Nikkei, из 200 крупнейших поставщиков компании примерно у 75% есть как минимум одна производственная площадка в Китае, а почти у четверти в Поднебесной находятся три и больше предприятий.

В целом производители электроники ожидают, что поставки продукции могут быть задержаны в среднем на пять недель из-за вируса, сообщается в исследовании IPC. Заводы в Китае являются центральным звеном поставок электронной промышленности, и производители все больше опасаются, что сбои, связанные с коронавирусом, могут задержать производство на несколько недель.

Компания Foxconn предупредила в этом месяце, что в первом квартале доходы упадут более чем на 15 процентов в основном бизнесе, включающем производство бытовой электроники. Но Foxconn считает, что после этого доходы восстановятся, так как производство вернется в нормальное русло.

Пока всё говорит о том, что производство гаджетов Apple, центром которого является Hon Hai, медленно восстанавливается. Следующая линейка iPhone с поддержкой 5G выйдет согласно графику осенью. Массовое производство не планируется начать до лета, сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров. Тем не менее, Foxconn является лишь одной из составляющих длинной цепочки поставок Apple, пусть и одной из самых важных. Тем не менее, американская компания и ее партнеры тратят месяцы, а то и годы на поиск компонентов по всему миру, и любые сбои в этой сложной сети могут привести к задержкам в релизе будущих устройств.

Foxconn сообщила о самом большом ежемесячном снижении доходов за последние семь лет в феврале. Акции Hon Hai Precision Industry, упали более чем на 12 процентов в этом году.

В настоящее время тайваньская компания диверсифицирует свою производственную базу вдали от основной китайской, чтобы смягчить последствия перебоев в работе. Она тратит более 17 миллиардов тайваньских долларов на строительство заводов в Индии и Вьетнаме, отвечая на потребности клиентов, заявил финансовый директор Дэвид Хуанг (David Huang) на прошлогодней конференции по вопросам прибыли. Эти две страны станут региональными производственными центрами, добавил он.

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