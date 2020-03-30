Более 2 тысяч школьников Казани не могут учиться дистанционно

В Казани у 2,3 тысяч школьников не имеют возможности учиться дистанционно. Мэр города Ильсур Метшин распорядился решить эту проблему, крайний срок — 5 апреля. В случае необходимости возможно обучение офлайн по индивидуальному плану или в малых группах.

В мэрии на заседании Штаба по противодействию распространению коронавируса было озвучено, что проблемы с дистанционным обучением имеют школьники, у которых нет компьютера либо доступа в интернет. При этом, информирует ГТРК "Татарстан", более 95 процентов учеников смогут учиться удаленно после окончания каникул, заверили в мэрии.

Напомним, сегодня мэр Казани обратился к гражданам с призывом ответственно отнестись к режиму самоизоляции. В настоящее время в республике все школьники переведены на дистанционное обучение, закрыты учреждения культуры и спортивные объекты. Большинство муниципальных услуг можно получить через интернет. Дополнительная дезинфекция проводится в общественном транспорте.

Сегодня же стало известно, что резервный госпиталь для пациентов с подозрением на коронавирус открывается в Республиканской клинической больнице. Глава Минздрава РТ Марат Садыков поручил создать объект на базе корпуса травматологического центра РКБ.