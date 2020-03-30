Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с коронавирусом COVID-19 и ситуацией на рынке нефти.

На сайте Кремля отмечается, что лидеры государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения вируса в мире. Путин и Трамп обсудили меры, принимаемые в России и США по противодействию угрозе.

Главы стран обменялись мнениями по нынешнему состоянию мирового рынка нефти. На этот счет по линии министров энергетики условлено о российско-американских консультациях.

Кроме того, во время разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов.

Ранее в эфире телеканала Fox News американский президент заявил, что во время телефонного разговора Путин может попросить об отмене антироссийских санкций, поскольку делает это на протяжении двух лет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказала, что слова лидера США не соответствуют действительности, сообщает "Интерфакс".



Ситуация с коронавирусом в Штатах приобретает все более крупные масштабы. По данным американского университета Джонса Хопкинса, страна находится на первом месте по количеству зараженных.