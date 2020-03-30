30 марта 202019:18

На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

С 30 марта для россиян началась условно-нерабочая неделя, в рамках которой в числе прочих будут закрыты многие автомастерские и СТО. А что, если нужно срочно провести техобслуживание или просто сменить шины на летние? Все это можно сделать и самому - сейчас расскажем как!

Неделя всеобщей самоизоляции в связи с коронавирусом настигла Россию аккурат в разгар сезонных автомобильных хлопот. С приходом весны многим автомобилистам необходимо выполнить плановое ТО после зимней эксплуатации, и почти всем - сменить зимние шины на летние. Тем более, многие сограждане как раз оказались освобождены от рабочих дел.

Но как это сделать, если многие автодилеры, сервисные центры, СТО и шиномонтажи просто закрыты?

На самом деле, многие несложные работы автолюбителям по плечу выполнить самостоятельно, не обращаясь к автомеханикам. Для этого потребуются лишь желание, прямые руки и несколько специальных инструментов. Сделанное своими руками ТО позволит сэкономить деньги, а сегодня этот вопрос стоит особенно остро. Конечно, если автомобиль находится на гарантии, то необходимо дождаться окончания карантина и съездить к дилеру. Если нет, то советы ниже - для вас.

Замена масла

Заменить моторное масло в двигателе не так сложно, как кажется на первый взгляд - даже не понадобятся подъемник или яма. В продаже присутствует множество специальных помп для вакуумной откачки старого масла. Есть как полностью ручные насосы, так и электрические - с подключением к штатному прикуривателю. Стоимость таких устройств в интернет-магазинах колеблется в диапазоне от 600 до 3000 рублей. Моторное масло, кстати, тоже можно купить онлайн, да еще и с доставкой на дом.

Как показывает практика, метод откачки не просто не уступает по эффективности традиционному "сливу", но и превосходит его.

Собственно, автомобилисту понадобится лишь помпа с инструкцией по использованию и емкость для слива отработанного масла. Важный нюанс: моторное масло нельзя просто выбросить - оно подлежит утилизации. Поэтому емкость с "отработкой" лучше сохранить, а уже после окончания карантина отвезти на СТО.
После того, как масло было успешно заменено, на автомобилях с расширенным бортовым компьютером необходимо "обнулить" счетчик километража до следующей замены. Как правило, это делается в меню мультимедийной системы.

Замена фильтров

Самый ответственный момент при заливке нового моторного масла - это необходимость в обязательном порядке заменить и масляный фильтр. Здесь опять же помогут интернет-магазины, где можно найти специальные устройства-съемники. Они различаются по конструкции и цене (от 300 до 1000 рублей), но принцип работы одинаковый: съемник захватывает колбу масляного фильтра по принципу хомута и позволяет выкрутить и ее без особых усилий.

Своя ремарка есть и здесь: у некоторых автомобилей доступ к масляному фильтру открывается не в подкапотном пространстве, а снизу. В отдельных случаях появляется необходимость поднять автомобиль и снять защиту двигателя.
Замена воздушного фильтра - вообще элементарная задачу, посильная каждому. Как правило, для замены фильтрующего элемента достаточно лишь открутить крышку пластикового короба с помощью обычной отвертки либо с насадкой под винты torx. А затем установить новый фильтр в его посадочное место; в идеале стоит предварительно пропылесосить короб от пыли. На все про все - 5 минут.

Салонный фильтр - тоже на замену

После зимы в обязательном порядке следует поменять и фильтрующий элемент салона, который работал на пределе, удерживая взвеси из дорожной пыли, влаги и реагентов. Особенно на фоне нынешней эпидемиологической обстановке и перед весенним цветением.

Благо, меняется салонный фильтр тоже зачастую просто. На одних автомобилях достаточно заменить его по принципу кассеты (находится под передней панелью в районе места переднего пассажира), на других - требуется частично демонтировать бардачок, вооружившись отверткой. В интернете полно инструкций для каждой конкретной модели автомобиля.

Меняем колеса

С заменой зимних шин на летние тоже не возникнет проблем, если летний комплект резины изначально смонтирован на дисках. В таком случае минимальный набор инструментов - это штатный домкрат, баллонный ключ и специальный съемник для демонтажа пластиковых заглушек на колесных гайках (обычно идет в комплекте с машиной, но можно воспользоваться самодельным крючком из проволоки).

Если колесам в сборе необходима балансировка, или же обнаружены отпавшие "грузики", то без специализированного шиномонтажа не обойтись.

При таком наборе потребуется физическая сила для откручивания гаек, особенно если они затянуты крепко. Но можно облегчить задачу и крутить гайки быстрее, если приобрести аккумуляторный гайковерт. Диапазон цен на них разнится от 2 500 рублей за простенький китайский инструмент до 18 000 рублей за мощный гайковерт именитого производителя. В случае с недорогими вариантами покупка окупится буквально за один-два сезона.

Вдобавок не помешает и автомобильный компрессор, с помощью которого можно довести давление в шинах до нужного значения. В целом, собственный инструмент пригодится не только во время карантина, но и когда в шиномонтажных мастерских присутствуют дикие очереди.

Автоконсьерж

А вы знали, что существуют специальные сервисы, на которые можно переложить все хлопоты с вашим автомобилем? По звонку по обозначенному адресу приедет "консьерж", который заберет автомобиль, самостоятельно организует выполнение всех нужных работ, после чего привезет машину обратно. Кстати, такую же услугу начали предоставлять и автосалоны - в этом случае стоит узнать о такой возможности у своего дилера. Тем более что некоторые сервисные центры на "карантине" продолжают работать в ограниченном режиме.

Мойка во дворах - под запретом

Для желающих помыть свой автомобиль во дворе жилого дома или около водоема у нас плохая новость. За это сотрудники полиции могут выписать штраф от 3 000 до 5 000 рублей за нанесение вреда окружающей среде. Законно помыть автомобиль своими руками можно лишь на территории своего загородного участка. А вот протереть зеркала, стекла, номера и фары во дворе вам никто не помешает.

В последнее время популярность набирают специальные составы для "сухой мойки", которые не требуют воды.

Равно как и провести уборку салона. Автомобильные коврики, в крайнем случае, можно помыть и пропылесосить дома, а для интерьера в продаже имеется бесчисленное количество эффективных чистящих средств. Не помешает и портативный аккумуляторный пылесос, который заряжается от прикуривателя и поможет сохранить салон в чистоте.

Текст: АвтоВести

Сейчас

18:35

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

18:00

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

17:47

Автономия российских вузов будет расширена

16:45

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

16:14

Путин: объективная информация - лучший ответ на слухи

16:09

Трамп поговорит с Путиным

16:07

Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

50 минут назад
Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

38 минут назад
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

1 час назад
Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

2 часа назад
Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

22 минуты назад
Вот вам и шашлыки: они не верили в коронавирус, а теперь ждут анализы

Вот вам и шашлыки: они не верили в коронавирус, а теперь ждут анализы

1 час назад
МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

5 часов назад
Хостелы Москвы закроют сразу после Дня бездомного

Хостелы Москвы закроют сразу после Дня бездомного

3 часа назад
COVID-19. Все поручения Путина на совещании с полпредами

COVID-19. Все поручения Путина на совещании с полпредами

2 часа назад
Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

1 час назад
"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

2 часа назад
Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

3 часа назад
Физраствор, чеснок и спирт: эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

Физраствор, чеснок и спирт: эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

3 часа назад
Автономия российских вузов будет расширена

Автономия российских вузов будет расширена

1 час назад
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

20 часов назад
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

6 часов назад
"Привет, Андрей!": лучшие выпуски сезона

"Привет, Андрей!": лучшие выпуски сезона

9 часов назад
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

11 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

22 минуты назад
В Telegram появилась группировка чатов и каналов

В Telegram появилась группировка чатов и каналов

52 минуты назад
Из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

1 час назад
Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

1 час назад
"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут лучшие спектакли Мариинского театра

"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут лучшие спектакли Мариинского театра

2 часа назад
Врач написала трогательное послание своим детям на случай, если умрет от COVID-19

Врач написала трогательное послание своим детям на случай, если умрет от COVID-19

2 часа назад
Нефть оказалась никому не нужна

Нефть оказалась никому не нужна

2 часа назад
Губернатор Подмосковья объяснил фейк с объявлением комендантского часа

Губернатор Подмосковья объяснил фейк с объявлением комендантского часа

2 часа назад
Доктор рассказал о пользе хлора и утюга в борьбе с коронавирусом

Доктор рассказал о пользе хлора и утюга в борьбе с коронавирусом

2 часа назад
"Большие Маленьким" - артисты скрасят самоизоляцию детям

"Большие Маленьким" - артисты скрасят самоизоляцию детям

3 часа назад
COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

3 часа назад
У Винокура не нашли коронавирус после контакта с Лещенко

У Винокура не нашли коронавирус после контакта с Лещенко

3 часа назад
Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса

Доктор Мясников: люди умирают не от коронавируса

3 часа назад
Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

4 часа назад
Олени устроили пробку на ямальской трассе

Олени устроили пробку на ямальской трассе

4 часа назад
Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции

Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции

4 часа назад
Обнаружено гамма-излучение тёмной материи?

Обнаружено гамма-излучение тёмной материи?

4 часа назад
"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

4 часа назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

4 часа назад
Дептранс констатировал существенное снижение трафика в Москве

Дептранс констатировал существенное снижение трафика в Москве

5 часов назад
В Москве от коронавируса умерла 84-летняя пациентка

В Москве от коронавируса умерла 84-летняя пациентка

5 часов назад
Отец Хабиба: к поединку с Фергюсоном готовы как никогда, но не можем вылететь

Отец Хабиба: к поединку с Фергюсоном готовы как никогда, но не можем вылететь

5 часов назад
Шутка природы: к 1 апреля в Москве выпадет 13 сантиметров снега

Шутка природы: к 1 апреля в Москве выпадет 13 сантиметров снега

5 часов назад
Столичный музыкант дал концерт с балкона

Столичный музыкант дал концерт с балкона

5 часов назад
"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции как пробки

"Яндекс" начал измерять уровень самоизоляции как пробки

5 часов назад
Художник отправил героев мультфильмов на карантин

Художник отправил героев мультфильмов на карантин

6 часов назад
Побороть тревогу и стресс: советы психолога людям на карантине

Побороть тревогу и стресс: советы психолога людям на карантине

6 часов назад
В Испании запретили публично прощаться с покойниками

В Испании запретили публично прощаться с покойниками

6 часов назад
Российские разработчики срочно создали новый защитный костюм

Российские разработчики срочно создали новый защитный костюм

7 часов назад
Оперштаб: большинству новых заболевших от 18 до 40 лет

Оперштаб: большинству новых заболевших от 18 до 40 лет

7 часов назад
Замминистра здравоохранения России: во время самоизоляции надо больше ходить

Замминистра здравоохранения России: во время самоизоляции надо больше ходить

7 часов назад
Князь Монако выздоравливает от коронавируса в своем дворце

Князь Монако выздоравливает от коронавируса в своем дворце

7 часов назад
Тереза Дурова: из любой ситуации надо изыскивать что-то положительное

Тереза Дурова: из любой ситуации надо изыскивать что-то положительное

7 часов назад
Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса

8 часов назад
В Москве задержали фейковый автомобиль "Отдела по борьбе с коронавирусом"

В Москве задержали фейковый автомобиль "Отдела по борьбе с коронавирусом"

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку