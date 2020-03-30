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Коронавирус 15 минут назад

30 марта 202023:59 Георгий Подгорный

Новые технологии не дадут скрыть информацию о соблюдении карантина гражданами

Новые технологии не дадут скрыть информацию о соблюдении карантина гражданами

Самый низкий уровень самоизоляции — в Краснодаре. Самый высокий — в Красноярске, Челябинске и Перми. У Москвы пока лишь тройка с минусом по пятибалльной шкале. Новое исследование компании "Яндекс" по аналогии с наблюдением за дорожными пробками, только теперь речь о городской активности в целом.

Как видно, рабочие дни минувшей недели отмечены красными столбцами. Следовательно, перемещений по столице и другим населенным пунктам было очень много. Однако к выходным ситуация улучшилась: домоседов явно прибавилось. Ну а ужесточение мер контроля вполне может поднять индекс до пока еще незафиксированных "зеленых" показателей. И вот как раз к слову об эффективном контроле — обещание Сергея Собянина максимально подключить к отслеживанию нарушителей систему "умный город". Более того, камеры уже сейчас фиксируют тех, кто выходит не просто погулять с собакой или вынести мусор, а бродит по Москве без веских оснований.

И дальше, судя по всему, больше. Посыл властей, причем не только московских, но и федеральных, вполне конкретен. И снова акцентирован президентом. Соблюдение профилактических мер в нынешних условиях — вопрос, без преувеличения, жизненной важности. А почему никто не сможет этими мерами безнаказанно пренебречь? Есть ведь не только российский, но и полезный международный опыт.

Известное "не можешь научим, не хочешь…" Тут оговорка — узнаем. Сегодня массивы данных информации с мобильных устройств, компьютеров, сервисов аккумулируют – и вот получена сводная статистика. В истории с "Яндексом" она крайне показательна. И отображает весь масштаб — кто дома сидит, а кто в опасность пандемии не поверил.

"Пока в России ни одному городу нельзя поставить пятерку. Плохо, что еще и четверку некому поставить. К сожалению, большинство городов отработали изоляцию на три балла. Три балла — это очень мало. Три балла — это неудовлетворительная самоизоляция по нашей шкале. Смотреть как меняется, сознательность наших сограждан", — говорит руководитель проектов "Яндекса" по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова.

И, возможно, это тоже станет для кого-то стимулом лишний раз не выходить на улицу. Есть и другие продвинутые меры. IT-контроль за соблюдением домашнего режима. Больше ста тысяч камер работают в столице. Не только распознают лица, но и определяют возраст человека. Какой путь, откуда и куда совершил.

"Можно наблюдать за скоплениями людей, если мы видим на улице много людей, необходимо туда отправить патрульную машину. В парк и так далее. Новый сценарий видеоаналитики – это распознавание различных действий, а также ведение людей по силуэту. Увидеть людей, которые больны, да и мы знаем, что они больны, но и увидеть их круг контактов. Если человек поздоровался или просто рядом оказался на улице", — говорит со-основатель NtechLab Александр Кабаков.

Очевидно, что данные собранные с камер могут стать основанием для штрафов. А они могут достигать одного миллиона рублей.

Впрочем, яркий пример – страна, которая оказалась охвачена инфекцией, где от коронавируса умирают тысячи – Италия – вынуждено ввела жесткие меры. Помимо закрытия городов, разрешений на передвижение и возможности только дойти до продуктового и аптеки, нужно онлайн согласовывать свой маршрут с властями.

"Есть шаблон, который заполняется. Там прописываются личные данные. Место назначение — куда ты едешь, примерное время — во сколько ты выехал, во сколько ты планируешь вернуться. Если тебя встречают карабинеры, ты обязан предоставить этот документ. Потом тебя могут сопроводить даже до того места", — говорит жительница Италии Елена Котова.

Оказывается, маркетологи создали эффективную платформу для сбора информации о каждом человеке. Предпочтения, что посещает и где сейчас находится. На основе просмотров, использования приложений, GPS и Wi-Fi-точек. Эти данные уже взяли к себе на вооружение власти США.

Похожий принцип работы в России тоже применяется. Но обработка большого количества данных, объективно, возможна далеко не для каждого города. Но и в этом случае узнать о нарушении карантина можно. По мобильному телефону. А точнее сим-карте.

"У всех спецслужб, конечно, есть информация о том, где человек находится. Дома он или где-то. Более того, к каждой сим-карте, скорее всего, есть предположительное место работы. Предположительный адрес, где человек живет. Очень легко определить — находится человек в городе или нет. Вышел, нарушил, он карантин или нет", — говорит разработчик систем искусственного интеллекта Станислав Ашманов.

Есть и другие примеры. Без умных систем безопасности, биллинга телефонов, онлайн-технологий. Просто полицейские с палками весьма убедительно разгоняют людей по домам в Индии. И даже используют слезоточивый газ против большого скопления людей. Тоже доходчиво. Но куда гуманней остаться дома, просто зная, – если карантин нарушишь, избивать не будут, но точно увидят.

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