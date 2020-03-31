Россия направила в США медоборудование для борьбы с вирусом

Американский президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.

"Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово", — сказал Трамп, не вдаваясь в какие-либо подробности.

"У нас замечательные отношения со многими странами, — отметил он. — Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен".

Он добавил, что более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса, сообщает ТАСС.

Тем временем российские военные специалисты продолжают работать в Италии. В общей сложности российские специалисты продезинфицировали уже восемь объектов – это более 20 тысяч квадратных метров помещений.

Решение направить в Италию российских военных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 принял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Помимо россиян, помощь Италии в борьбе с вирусом оказали Китай и Куба. США пока заявляют о намерении передать Италии медицинские принадлежности примерно на 100 млн долларов.