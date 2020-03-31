Тема:

Коронавирус 6 минут назад

31 марта 202001:45

Россия направила в США медоборудование для борьбы с вирусом

Американский президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции, что Россия отправила в США самолет с медицинским оборудованием.

"Россия направила нам очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием, и это очень здорово", — сказал Трамп, не вдаваясь в какие-либо подробности.

"У нас замечательные отношения со многими странами, — отметил он. — Китай направил нам некоторые материалы, другие страны посылали нам грузы, и я был очень удивлен".

Он добавил, что более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса, сообщает ТАСС.

Тем временем российские военные специалисты продолжают работать в Италии. В общей сложности российские специалисты продезинфицировали уже восемь объектов – это более 20 тысяч квадратных метров помещений.

Решение направить в Италию российских военных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 принял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Помимо россиян, помощь Италии в борьбе с вирусом оказали Китай и Куба. США пока заявляют о намерении передать Италии медицинские принадлежности примерно на 100 млн долларов.

Ранее по теме

Сейчас

00:45

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

22:03

COVID-19: первая смерть в Подмосковье

21:38

В Москву будут прилетать не более 500 человек в сутки

19:03

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

18:35

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

17:47

Автономия российских вузов будет расширена

16:45

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

СКР начал заниматься интернет-фейками о коронавирусе

СКР начал заниматься интернет-фейками о коронавирусе

1 час назад
Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Рада приняла закон о рынке земли на Украине

41 минута назад
В Москву будут прилетать не более 500 человек в сутки

В Москву будут прилетать не более 500 человек в сутки

3 часа назад
Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

Путин и Трамп обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

6 часов назад
Новые технологии не дадут скрыть информацию о соблюдении карантина гражданами

Новые технологии не дадут скрыть информацию о соблюдении карантина гражданами

1 час назад
COVID-19: первая смерть в Подмосковье, четверо умерли в Москве

COVID-19: первая смерть в Подмосковье, четверо умерли в Москве

3 часа назад
Россия учредила компанию "Росзарубежнефть"

Россия учредила компанию "Росзарубежнефть"

2 часа назад
Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

Томас Бах: Олимпиада в Токио может стать светом в конце туннеля

8 часов назад
Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

Первый день карантина: как изменились Москва и Петербург

7 часов назад
"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

"Раньше сядешь – раньше выйдешь": Мясников ответил на вопрос о сроках карантина

8 часов назад
Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

9 часов назад
COVID-19. Все поручения Путина на совещании с полпредами

COVID-19. Все поручения Путина на совещании с полпредами

8 часов назад
Ушел человек, видевший горячий снег Сталинграда

Ушел человек, видевший горячий снег Сталинграда

4 часа назад
Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

Героиня, за которую будет переживать каждый зритель: премьера сериала "Паромщица" на телеканале "Россия 1"

12 часов назад
"Привет, Андрей!": лучшие выпуски сезона

"Привет, Андрей!": лучшие выпуски сезона

15 часов назад
Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Максиму Черномазову требуется курсовое лечение

17 часов назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
В Петербурге вводится режим самоизоляции до 5 апреля

В Петербурге вводится режим самоизоляции до 5 апреля

3 часа назад
Вести.net: "Яндекс" разработал индекс самоизоляции

Вести.net: "Яндекс" разработал индекс самоизоляции

3 часа назад
Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

4 часа назад
В Москве уточнили сроки самоизоляции

В Москве уточнили сроки самоизоляции

4 часа назад
С такими людьми надо расставаться: безалаберное поведение на карантине

С такими людьми надо расставаться: безалаберное поведение на карантине

4 часа назад
Штрафы, квадрокоптеры и закрытые синагоги: как Израиль сдерживает коронавирус

Штрафы, квадрокоптеры и закрытые синагоги: как Израиль сдерживает коронавирус

4 часа назад
Украина: туристы штурмовали санитарные кордоны, депутаты принимали закон о банках

Украина: туристы штурмовали санитарные кордоны, депутаты принимали закон о банках

4 часа назад
Футболисты "Барселоны" оставили себе 30 процентов от зарплаты

Футболисты "Барселоны" оставили себе 30 процентов от зарплаты

4 часа назад
Москва самоизолировалась, регионы подтягиваются: страна в режиме повышенной готовности

Москва самоизолировалась, регионы подтягиваются: страна в режиме повышенной готовности

5 часов назад
Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в суде

Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в суде

5 часов назад
Десять пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ в Филатовской больнице

Десять пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ в Филатовской больнице

5 часов назад
У пользователей "ВКонтакте" появились "Желания"

У пользователей "ВКонтакте" появились "Желания"

6 часов назад
Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

Россиян принуждают работать: Москалькова обратилась к Мишустину

6 часов назад
На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

На карантине: как сделать ТО и поменять шины своими руками

6 часов назад
Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

6 часов назад
В Telegram появилась группировка чатов и каналов

В Telegram появилась группировка чатов и каналов

6 часов назад
Вот вам и шашлыки: они не верили в коронавирус, а теперь ждут анализы

Вот вам и шашлыки: они не верили в коронавирус, а теперь ждут анализы

7 часов назад
Из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

7 часов назад
Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

8 часов назад
"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут лучшие спектакли Мариинского театра

"ВКонтакте" и "Одноклассники" покажут лучшие спектакли Мариинского театра

8 часов назад
Доктор рассказал о пользе хлора и утюга в борьбе с коронавирусом

Доктор рассказал о пользе хлора и утюга в борьбе с коронавирусом

8 часов назад
"Большие Маленьким" - артисты скрасят самоизоляцию детям

"Большие Маленьким" - артисты скрасят самоизоляцию детям

9 часов назад
COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

9 часов назад
Физраствор, чеснок и спирт: эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

Физраствор, чеснок и спирт: эксперт развеял мифы о способах борьбы с вирусом

9 часов назад
Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

Полный багажник гречки и туалетной бумаги: вот что дарят при покупке машины

10 часов назад
Обнаружено гамма-излучение тёмной материи?

Обнаружено гамма-излучение тёмной материи?

10 часов назад
"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

"Мой руки и пой!" Лобода присоединилась к сетевому флешмобу

10 часов назад
"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"От брака до барака". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

10 часов назад
Художник отправил героев мультфильмов на карантин

Художник отправил героев мультфильмов на карантин

12 часов назад
Тереза Дурова: из любой ситуации надо изыскивать что-то положительное

Тереза Дурова: из любой ситуации надо изыскивать что-то положительное

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку