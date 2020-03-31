"Победе" отказано в вывозе россиян из Турции

Росавиация отказала авиакомпании "Победа" в выполнении двух рейсов из Турции.

"У нас должно было состояться еще два рейса — 31 марта и 1 апреля, но разрешение было отозвано. Условие от ведомства было в том, чтобы компании привозили клиентов в аэропорт "Шереметьево", — заявила Елена Селиванова, пресс-секретарь компании. — Мы сразу же направили запрос в Росавиацию на полеты в Шереметьево, но получили отказ. Сейчас в Анталии почти 400 человек ожидают самолета "Победы". Мы не знаем, как доставить их домой".

О том, что будут ограничения, Росавиация предупреждала. Со вторника в Москве рейсы из-за границы принимает только Шереметьево и не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота — 200 человек в сутки. В связи с этим "Аэрофлот" отменил более 60 рейсов. С 31 марта по 2 апреля будет выполнять по два-три чартера в день, сообщает телеканал "Россия 24".

За последние 10 дней, по данным Росавиации, в Россию вернулись 155 тысяч 866 граждан. Только 29 марта 66 чартерными рейсами было вывезено 8 тысяч 124 россиянина.