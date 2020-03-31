31 марта 202004:17

В Зеленогорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме

"Мобильный репортёр"

В городе Зеленогорске Красноярского края произошел пожар в двух квартирах многоэтажного дома. Один человек погиб.

В краевом главке МЧС сообщили о возгорании в квартирах пятиэтажного дома на улице Мира. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Произошло обрушение одной из стен.

Из здания оперативно эвакуированы 20 человек, передает ТАСС.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.

В настоящее время пожар потушен.

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04:17

В Зеленогорске произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме

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