Люди боятся набрать лишний вес, сидя на карантине

28 процентов москвичей и жителей Подмосковья боятся набрать лишний вес за время карантина. Таковы данные опроса, проведенного "Спорт Mail.Ru". Ранее из-за распространения коронавируса были закрыты все спортклубы, бассейны и фитнес-центры.

Людей беспокоит отсутствие регулярных занятий. Помимо набора лишнего веса они боятся потерять тонус мышц (26 процентов опрошенных) или потерять мышечную массу (21 процент).

При этом 38 респондентов поддерживают закрытие спортивных центров, так как считают, что там легко можно заразиться COVID-19. Однако почти столько же опрошенных (37 процентов) считают такие ограничения слишком строгие.

Почти четверть респондентов надеются, что ситуация улучшится в мае. 31 процент опрошенных уверены, что все наладится уже к середине или концу апреля, передает РИА Новости.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 1836 человек, из них в Москве – 1226.