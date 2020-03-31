Совет Безопасности ООН продолжит работу в удаленном формате

В ближайшие два месяца Совет Безопасности ООН может продолжить работать удаленно, передает ТАСС.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, формат видеоконференций невозможно приравнивать к обычным заседаниям Совета. Он напомнил, что согласно уставу ООН, брифинг и консультации — это встречи СБ.

По его словам, была договоренность, что все встречи в формате видеоконференций будут носить статус неформальных консультаций.

Две недели назад почти все сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке перешли на удаленную работу, с того же момента прекратились заседания СБ в обычном формате.