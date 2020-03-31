Формула-1. Хэмилтон и Феттель возглавили "денежный пелетон"

Чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон назван самым зарабатывающим пилотом "Королевских гонок" все еще не стартовавшего сезона. Лидер команды Mercedes должен получить за год работы на фаворита формулических трасс 40 млн евро.

Хоть сколько-нибудь сопоставимая зарплата еще у четырех гонщиков. Экс-чемпион мира немец Себастьян Феттель имеет в Ferrari контракт на 30 млн евро, голландец Макс Ферстаппен в Red Bull – 25 млн евро, а австралиец Даниэль Риккардо в Renault – 20 миллионов.

В Топ-8 "Формулы-1" по потенциально заработанным деньгам согласно версии издания Race Fans также вошли второй пилот Ferrari француз Шарль Леклер (10 млн евро), а также финн Валттери Боттас (Mercedes), испанец Карлос Сайнс (McLaren) и мексиканец Серхио Перес (Racing Point) – у каждого из них контракт на 8 млн евро.

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят, как и его напарник француз Пьер Гасли, входят в большую группу пилотов, у которых "скромный" по формулическим меркам контракт на 2 млн евро в год. А вот бывший партнер россиянина Александер Албон, перебравшийся в прошлом сезоне в Red Bull, получает на 500 тыс. евро больше. Меньше всех в пелетоне получают гонщики Williams Николя Латифи и Джордж Расселл – по 1 млн евро.