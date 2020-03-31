Журналист ГТРК "Вести Новосибирск" погиб на трамвайной остановке

Журналист ГТРК "Вести Новосибирск" трагически погиб накануне поздно вечером. Как сообщает ГТРК "Новосибирск", по дороге домой Антон Лучанский выходил из трамвая, когда его сбил автомобиль.

Выяснилось, что за рулем "Мерседеса" был молодой водитель. Непонятно, почему он не пропустил пассажира, выходившего из трамвая. Сейчас выяснением подробностей ДТП занимаются сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, можно говорить о вине водителя. Видимо, он двигался при мигающем зеленом сигнале светофора и не убедился в безопасности своих действий. Скорее всего, будет определено нарушение ПДД, так как водитель обязан был пропустить пешехода, выходившего из трамвая.

После окончания истфака Новосибирского педагогического университета Антон Лучанский начал активно заниматься журналистикой. В ГТРК "Новосибирск" работал с 2008 года. Снимал сюжеты, фильмы, передачи про историю города, археологию, антропологию. Коллеги и друзья ценили его не только за высокий проффесионализм. Это был очень светлый, добрый и надежный товарищ. Несколько раз фильмы и сюжеты Антона побеждали на различных всероссийских и международных конкурсах. В 2019 году фильм "Правдивая история людей" стал финалистом российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ".

У журналиста остались жена и дочь. ГТРК "Новосибирск" искренне им соболезнует. Также слова поддержки выразил семье мэр Новосибирска Анатолий Локоть.