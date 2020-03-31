Норвегии хватит и $20 за баррель: страна увеличит избыток нефти на рынке

Норвегия увеличит добычу нефти несмотря на ее избыток на мировом рынке, сообщается в пресс-релизе норвежской государственной компании Equinor ASA.

Норвегия добывает нефть на морских месторождениях с низкими затратами на ее производство. Норвежцам подходит цена и $20 за баррель.

Сегодня на мировом рынке цена барреля североморского сорта Brent колеблется около $23.

Госкомпания Equinor ASA анонсировала увеличение добычи на крупнейшем месторождении Йохан Свердруп в Северном море до максимального уровня в 470 тысяч баррелей в сутки уже в мае.

Это на месяц раньше срока, и на 30 тысяч баррелей в сутки больше, чем планировалось ранее.

"Из-за увеличения производства добыча вырастет с 440 тысячи баррелей нефти до 470 тысячи баррелей в сутки", — сообщается в пресс-релизе компании.

"Цена безубыточности при разработке месторождения составляет менее 20 долларов США за баррель, а ожидаемые эксплуатационные расходы ниже 2 долларов США за баррель", — уточнили в компании.

На втором этапе на месторождении Норвегия планирует добывать 690 тысяч баррелей нефти в сутки. Ожидаемые извлекаемые запасы на месторождении составляют 2,7 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента.