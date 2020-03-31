Штрафы за нарушение карантина возрастут до миллиона

Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили поправки в законодательство, ужесточающие наказание за нарушение карантинных мер.

Согласно документу, в период режима чрезвычайной ситуации, при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, а также в период действия ограничительных (карантинных) мер граждан предлагается штрафовать за их нарушение на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. У должностных лиц размер штрафа составит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а у юридических — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же нарушение карантинных мер повлекло причинение вреда здоровью человека или смерть, то граждан оштрафуют уже на сумму от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, кроме того им грозит дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для предпринимателей и юридических лиц размер штрафа составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, передает "Интерфакс".

Депутаты также одобрили появление в Кодексе административных правонарушений новой статьи, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

За это предлагается штрафовать граждан на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц в этой ситуации составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для компаний — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же нарушение правил поведения повлекло причинение вреда здоровью человека, или было совершено повторно, то размеры штрафов многократно возрастут.

Гражданам уже придется заплатить от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а компаниям — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

30 марта данные поправки в законодательство были одобрены в правительстве РФ.

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