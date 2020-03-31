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31 марта 202011:40

Госдума ввела НДФЛ на процентные доходы по вкладам и ценным бумагам от 1 млн рублей

Госдума приняла закон, который вводит для граждан налог на процентный доход со вкладов и вложений в ценные бумаги, если размер вклада или вложений превышает 1 млн руб. Размер налога составит 13%.

При расчете налога на процентный доход учтут все вклады налогоплательщика.

Налоговой базой станет разница между суммой доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в налоговый период по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, и суммой доходов в виде процентов, рассчитанной на 1 млн руб. по ключевой ставке Банка России, действующей на первое число налогового периода.

Таким образом, если налог необходимо уплатить за 2020 г., то с учетом ключевой ставки ЦБ (6,25% к началу налогового периода) под налогообложение попадет процентный доход по всем вкладам налогоплательщика, превышающий 62,5 тыс. руб. (при ставке ЦБ на уровне 6% — 60 тыс. руб.).

Это значит, что если процентный доход со всех вкладов и ценных бумаг объемом и стоимостью более 1 млн руб. составил 100 тыс. руб., то НДФЛ (13%) необходимо уплатить с суммы 37,5 тыс. руб. (100 тыс. руб. минус 62,5 тыс. руб.).

Из налоговой базы исключены доходы в виде процентов, полученных по вкладам под 1% годовых, а также по эскроу-счетам.

Доходы по валютным вкладам пересчитают в рубли по официальному курсу Банка России на дату получения дохода.

Налоговый орган рассчитает сумму налога по итогам налогового периода на основании сведений от банков. В связи с этим банки обязаны не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о суммах выплаченных процентов (исключая вклады со ставкой менее 1% годовых и эскроу-счета) в отношении каждого физлица, которому в течение налогового периода выплачены проценты.

Власти начнут облагать налогом доходы, полученные с 1 января 2021 г. Таким образом, первые поступления в бюджет от взимания нового налога придутся на 2022 г.

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