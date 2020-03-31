В Белоруссии умер известный актер с подтвержденным коронавирусом

В Витебске в ночь на 31 марта скончался 75-летний заслуженный артист Белоруссии Викторе Дашкевиче. Как сообщила его супруга, у него была хроническая обструктивная болезнь легких и положительный результат теста на коронавирус.

Правда, выяснилось это не сразу. Как пишут белорусские СМИ, Дашкевичу и его жене поначалу в поликлинике поставили диагноз воспаление легких и отправили на госпитализацию в тубдиспансер, но он был переполнен.

Супругам выписали антибиотики и отпустили домой. Когда же у Дашкевича поднялась температура, его с женой направили в кожвендиспансер.

Там взяли тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Супругов оставили в больнице.

При этом актер лежал в палате с разными мужчинами, одного из которых спешно из медучреждения куда-то забрали.

24 марта Дашкевичу стало хуже, его перевели в Витебский областной клинический специализированный центр, где снова взяли анализ на коронавирус. Его результат оказался положительным.

При этом жену актера выписали, а сам он в последние дни находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Однако спасти его медикам не удалось.

Как отмечает издание Tut.by, за границу Виктор Дашкевич в последнее время не ездил.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что власти страны принимают необходимые меры по предотвращению распространения нового коронавируса, но делают это "без шума и пыли".