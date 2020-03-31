Оперштаб: число заболевших в России увеличилось до 2337 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки на 500 человек — до 2 337 человек в 73 регионах.

Больше всего новых заболевших — 387 человек — находятся в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ. В Санкт-Петербурге выявлено 48 новых случаев.

Скончались от коронавируса нового типа в России 17 человек (8 из них — за последние сутки).

Растет и число выздоровевших от новой болезни. За сутки из больниц в разных регионах страны выписаны уже 55 пациентов (42 в Москве). Всего за весь период от коронавируса в России вылечился 121 заболевший.

Ранее сообщалось, что во всем мире, по данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных коронавирусом достигло 785 979 человек, 37 810 зараженных скончались.