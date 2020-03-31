Здравствуй, дерево! В Сербии задержали мужчину, гулявшего в "костюме" туи

В соцсетях распространяются фотографии и видео задержания в Сербии мужчины, который разгуливал по улицам в "костюме" туи после комендантского часа, введенного из-за коронавируса.

"Дерево" гуляло по улицам в течение трех дней, пока на него не обратили внимание стражи порядка.

В результате мужчина все-таки оказался в полицейском участке.