Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).

Это важное антикризисное решение, эта мера сохранится. Малый и средний бизнес должен понимать, что это перспектива, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Новая норма начнет действовать с 1 апреля 2020 г., то есть имеет обратную силу.

Президент Владимир Путин поручил внести соответствующие изменения в закон в связи с распространением коронавируса. Снижение размера страховых взносов с 30% до 15% послужит стимулом для повышения зарплаты работникам МСП.