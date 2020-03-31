Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус

Затормозить распространение коронавируса COVID-19 может жаркая и сухая погода.

Как пояснила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, при высокой температуре вирус быстро "портится".

"Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа", — объяснила Баранова, добавив, что число зараженных снижается за счет того, что за три часа гораздо меньше людей успеют соприкоснуться с вирусом.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня. В Москве же ее не стоит ждать раньше июля.

"Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни", — пояснил он.

Между тем, накануне в европейской части России резко похолодало. Во многих регионах начались снегопады, в том числе и в Москве.