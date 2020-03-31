На въезде в Севастополь образовались пробки из-за тотальных проверок

Пробки образовались на ведущих в Севастополь дорогах из-за обустроенных властями пунктов пропуска, где водители обязаны предъявить документы и измерить температуру. Сделано это, как сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев, для предотвращения распространения коронавируса.

Всего было установлено пять пунктов: были близ села Андреевка, в районе Фороса, Верхнесадового, в Терновке и под Качей. Помимо сотрудников ДПС и медиков, здесь работают дружинники, которые дежурили на блокпостах в период Крымской весны.

Все машины досматривают, водители в обязательном порядке предъявляют документы и измеряют температуру. По словам Развожаева, за полдня более 50 машин развернулись и поехали в сторону Крымского моста, поскольку все туристические объекты в Севастополе закрыты.

В Крыму под наблюдением медиков в настоящее время находятся свыше пяти тысяч человек с подозрением на коронавирус. Общее число заразившихся — 16 человек.