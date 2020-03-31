COVID-19 в Москве: треть новых заболевших - молодые люди

Среди 387 заразившихся за последние сутки коронавирусной инфекцией в Москве более трети – молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Такие данные опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

40 процентов заболевших – люди в возрасте от 40 до 65 лет, 20 процентов — люди в старше 65 лет. Примерно 5 процентов от числа заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

Всего в России сейчас зафиксировано 2337 случаев заболевания, 17 человек скончались.

В Москве введен режим самоизоляции. Людям рекомендуется не покидать квартиры, за исключением экстренных случаев, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных.