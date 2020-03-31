Столичные СИЗО закрылись от посторонних, а часть и от заключенных

В связи с угрозой распространения коронавируса Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прекращает прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми СИЗО Москвы, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-бюро УФСИН, прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 (улица Верхние Поля).

До особого распоряжения приостановлен прием посылок и передач. Кроме того, временно вводится запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей.

С 16 марта в учреждениях территориальных органов ФСИН и СИЗО временно прекращены свидания с родственниками.

В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов короновирусной инфекции, они будут госпитализированы в больницы.