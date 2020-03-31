Shell выходит из крупного СПГ-проекта в США

Британско-нидерландская энергетическая компания Royal Dutch Shell Plc вышла из крупного американского проекта по строительству мощностей для экспорта СПГ Lake Charles после недавнего обвала цен на энергоносители.

"Учитывая текущие рыночные условия, Shell объявляет, что не будет продолжать акционерное участие в предполагаемом проекте Lake Charles LNG, — говорится в сообщении компании. — Соответственно, Energy Transfer возьмет на себя обязательства как разработчик проекта".

Планировалось, что Shell и Energy Transfer примут равное участие в проекте Lake Charles (штат Луизиана), который направлен на преобразование существующего импортного терминала Energy Transfer в инфраструктуру для экспорта американского газа мощностью в 16,45 миллиона тонн в год.

"Хотя мы по-прежнему верим в долгосрочную жизнеспособность и преимущества этого проекта, сейчас не самое подходящее время для инвестиций Shell", — заявил директор подразделения интегрированного бизнеса по газу и новым видам энергии Shell Маартен Ветселаар.

Shell заявила на прошлой неделе, что она сократит расходы на 5 миллиардов долларов до уровня ниже 20 миллиардов долларов в 2020 году. Компания также приостановила свой план обратного выкупа акций на 25 миллиардов долларов на фоне обвала цен на нефть.