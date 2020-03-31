В Петербурге спустили на воду первый супертраулер для Дальнего Востока

Первый серийный супертраулер для Дальнего Востока спущен на воду на судоверфи в Санкт-Петербурге. Судно назвали в честь заслуженного ветерана Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) Анатолия Владимировича Вдовиченко.

Дмитрий Сапов, зам гендиректора по строительству флота РРПК отметил: "Первый российский супертраулер "Капитан Вдовиченко" является символом возрождения отечественного гражданского судостроения. Новое судно — это повышение эффективности рыбопромышленного флота".

Траулер водоизмещением почти 6 тысяч тонн будет работать там же, где-то когда-то ходил капитан Вдовиченко. Судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы.

Александр Бузаков, гендиректор АО "Адмиралтейские верфи", считает: "Быть первым всегда трудно, это всегда сложно. Особенно, когда судно строится в условиях одновременного проектирования и строительства. Этапы работ сопровождаются достаточно большими корректировками".

ГТРК "Владивосток" отмечает, что "Капитан Вдовиченко" станет первым рыболовным судном, которое Адмиралтейская верфь спустила на воду за последние 30 лет. Головной траулер передадут заказчику в апреле следующего года. Ему еще предстоит достройка и испытания.

Отметим, Всего Адмиралтейскими верфями будет построено 10 современных супертраулеров. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Общий объем инвестиций в строительство серии – более 65 миллиардов рублей.