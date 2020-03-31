В Швеции вандалы осквернили могилу вице-чемпиона "Формулы-1" Петерсона

Полиция шведского городка Эребру завела уголовное дело по факту разрушения на местном кладбище трех могил, одна из которых принадлежит бывшему пилоту "Формулы-1" Ронни Петерсону. Шведский гонщик был вице-чемпионом "Королевских гонок" и умер во время состязаний Гран-при Италии в 1978 году.

Петерсон дебютировал в "Формуле-1" в 1970 году в возрасте 26 лет и провел до 1978 года за команды March, Tyrrell и Lotus 123 Гран-при. Петерсон стал вторым в чемпионате в 1971 году и третьим – в 1973-м, напоминает шведская Aftonbladet.Se. По итогам сезона-1978 он посмертно завоевал второе место в турнире сильнейших гонщиков мира.

На Гран-при Италии 1978 года он попал в аварию на самом старте и был доставлен в госпиталь с переломами обеих ног. Петерсон находился в тяжелом состоянии, однако его жизни, по мнению врачей, ничего не угрожало. Тем не менее, ночью он скончался от жировой эмболии, вызванной травмами ног.