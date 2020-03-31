Экс-голкипер "Барселоны" заразился COVID-19 и находится в критическом состоянии

Бывший голкипер испанской "Барселоны", легенда турецкого футбола Рюшту Речбер заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщила супруга спортсмена Ишил.

"Мы находимся в шоке от того, как быстро развиваются симптомы COVID-19", – написала Ишил в Instagram. По информации испанских СМИ, 46-летний вратарь в данный момент находится в больнице в критическом состоянии.

Рюшту в составе турецкой сборной принял участие в 120 играх и является лидером по этому показателю в составе своей национальной команды. На клубном уровне Речбер, помимо "Барселоны", защищал ворота турецких "Бешикташа", "Фенербахче" и "Антальяспора".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 200 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 800 тысяч человек, из которых 38 тысяч скончались.