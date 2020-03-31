Мировая авиационная отрасль работает только на 50% мощности

Мировая авиационная отрасль работает с только на 50% мощности, которая отмечалась в середине января, после того как на прошлой неделе авиакомпании сократили еще 20 миллионов пассажирских мест, показали данные OAG Aviation Worldwide, передает Bloomberg.

Крупнейшее еженедельное процентное падение, когда-либо зафиксированное OAG на мировом уровне, связано с тем, что США и Индия ускорили свои сокращения пассажиропотока в авиакомпаниях на 4,4 миллиона и 3,5 миллиона мест соответственно, что эквивалентно сокращению вместимости на 21% и 70%.

Авиакомпании во всем мире сокращают пассажирские полеты, поскольку наблюдается падение спроса из-за вспышки коронавируса, в результате которого заразились более 785 тысяч человек во всем мире и погибло более 37,6 тысяч человек.

"Авиационной отрасли понадобилось около восьми недель, чтобы пропускная способность сократилась со 106 миллионов до 90 миллионов, — написал старший аналитик OAG Джон Грант в еженедельном блоге. — Потребовалось еще две недели, чтобы показатель снизился до 49 миллионов".

Он может также сократиться до 40 миллионов, учитывая более глубокие сокращения на основных рынках, хотя этот уровень может обозначить поворотный момент, когда могут появиться признаки восстановления, сказал Грант.

Авиакомпании могут потерять доход в 252 миллиарда долларов в 2020 году, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В последних прогнозах потери были увеличены почти вдвое, отражая крутой нисходящий тренд, так как отрасль сталкивается с самым серьезным кризисом в своей истории.