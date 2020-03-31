Главный эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости Covid-19

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а спад может пойти уже в конце апреля или мае.

Говоря о текущей ситуации, он отметил, что "это еще не пик": число инфицированных увеличивается и в России, и во всем мире.

"Я думаю, что мы на подходе к пику, мне так хотелось бы верить", — сказал Брико в комментарии ТАСС.

По его мнению, конец апреля — май станет периодом, когда число новых случаев станет "существенно ниже и активность эпидемического процесса снизится".

Специалист также отметил, что для нового коронавируса, как и для других респираторных инфекций, большую роль играет сезонность: наибольшую активность они проявляют в осенне-зимнее время и ранней весной.

Эпидемиолог говорит, что "это общебиологическая закономерность", которая, по его мнению, присуща и данной инфекции.

Комментируя рост числа новых случаев заражения коронавирусом, Брико сказал, что это может быть связано с увеличением числа тестирований в стране.

Он отметил, что тестирование теперь проводят не только лаборатории Роспотребнадзора, но и лаборатории медицинских организаций, которые работают с микроорганизмами III-IV группы.

В целом, по его словам, "ситуация будет меняться в ближайшее время, потому что проводимые в стране мероприятия должны уменьшить число новых случаев".

По состоянию на 31 марта в России зафиксировано 2337 случаев заражения новым коронавирусом, 121 человек выздоровел, 17 человек умерли. Больше всего зараженных – в Москве: 1613 случаев.

Ранее известный врач Александр Мясников также говорил, в том числе, и о сезонных факторах и высказал предположение, что ситуацию с коронавирусом можно будет привести в разряд контролируемых к маю.