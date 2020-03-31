Отец, регулярно истязавший свою 6-летнюю дочь, осужден на 5 лет

В Чебоксарах суд вынес решение по делу об истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего. 43-летнего жителя города осудили на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прокуратура Московского района Чебоксар поддержала гособвинение по уголовному делу.

В ходе следствия установлено, что мужчина не заботился о своей 6-летней дочери. Регулярно в состоянии алкогольного опьянения устраивал скандалы, грубо и жестоко обращался с ребенком.

Как уточняет ГТРК "Чувашия", имеются подтвержденные факты систематического нанесения побоев и иных насильственных действий в отношении девочки. Зафиксирован случай, когда ребенок попал в больницу с синяками и ушибами.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики, ближайшие пять лет подсудимый проведет в исправительной колонии.