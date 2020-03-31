"Не хочу, чтобы дети видели этот ад": жена Джигана подает на развод

Семейное счастье рэпера Джигана дало трещину — его супруга Оксана Самойлова подает на развод. Причину своего решения модель написала на странице в Instagram. По ее словам, десять лет брака с Джиганом были обманом с его стороны.

Только недавно у звездной пары родился четвертый ребенок — сын Давид. Джиган делился на своей странице радостными снимками, да и казалось, что его семья с Самойловой — пример для подражания, настолько все было идеально.

Модель отметила, что ей сложно принять данное решение, но выбора нет. По словам Самойловой, она верила Джигану, который клялся здоровьем общих детей, уверял, что никогда не изменял ей.

Супруга рэпера отметила, что они были счастливы вместе, особо не ссорились, и она видела любовь со стороны мужа. При этом Джиган, выходя из дома, предавал ее.

Второй причиной развода стало то, что происходит с рэпером. "Думаю, понимаете", — отметила Самойлова. По ее словам, она всегда была за семью, но не хочет, чтобы дети видели "весь этот ад". Модель не знает, когда Джиган осознает все, что наделал.

Пару недель назад в СМИ появилась новость о том, что рэпер попал в реабилитационную клинику. На своей странице в Instagram артист по сей день продолжает выставлять неоднозначные посты.