В Татарстане проверят сообщение о массовых увольнениях в одной из компаний

В Татарстане сотрудники прокуратуры начали проверку по факту массового сокращения сотрудников "Транстехсервиса". Информация об этом появилась в открытых источниках.

Не исключено, что подобные действия связаны с эпидемией по коронавирусу. В ходе проверки будет дана оценка законности действий руководителей компании, а также соблюдение трудовых прав сотрудников. Об этом ГТРК "Татарстан" сообщили в надзорном ведомстве. При наличии нарушений прокуратура примет меры.

Напомним, накануне мэр Казани попросил граждан ответственно отнестись к режиму самоизоляции в связи с распространением коронавируса. В настоящее время в республике все школьники переведены на дистанционное обучение, закрыты учреждения культуры и спортивные объекты. Большинство муниципальных услуг можно получить через интернет. Дополнительная дезинфекция проводится в общественном транспорте.