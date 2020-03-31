"Роснефть" попросила Путина сделать подход к выдаче лицензий на экспорт СПГ более универсальным

"Роснефть" обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать подход к выдаче лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) более универсальным, чем это предусмотрено в рассматриваемом Госдумой законопроекте. Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.

Путин 5 ноября 2019 г. поручил Минэнерго разработать законопроект, позволяющий экспортировать СПГ компаниям "НОВАТЭКа", которые получили лицензии на разработку недр с обязательством направлять газ на сжижение, отмечает "Интерфакс". Законопроект позволяет получить право экспорта СПГ только дочерним компаниям "НОВАТЭКа".

Госдума 31 марта приняла законопроект в первом чтении. Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный отметил, что законопроект на 100% соответствует стратегическим государственным интересам — производству СПГ, развитию Севморпути, газификации северных территорий.

"Роснефть" считает, что подход должен стать более универсальным, а не избирательным от проекта к проекту. Этот вопрос обсуждают. "В данном случае, мы рассматриваем то, что внесло правительство", — подчеркнул Завальный.

Между тем в США лицензии на экспорт СПГ выдают для конкретных проектов, объемов и поставок.

Подход "Роснефти" к выдаче лицензий на экспорт СПГ отражает новую реальность на рынке СПГ, поскольку компания сама занимается производством и поставкой СПГ. При этом спрос на газ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона растет, а рынок СПГ в России не может использовать весь производимый в стране газ.