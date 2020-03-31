Сенаторы одобрили наделение правительства дополнительными полномочиями

Дополнительные полномочия получит российское правительство в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Кабмин сможет вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности либо на всей территории России, либо на какой-либо ее части. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Далее закон поступит на подпись президента России Владимира Путина.

Принятие закона объясняется необходимостью экстренного реагирования на вызовы, отмечает ТАСС. Экстренные меры реагирования кабинет министров может применять при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом список причин дополнен чрезвычайной ситуацией распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Кабмин может ограничивать торговлю рядом медицинских изделий на срок до 90 дней, вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Кроме того, предусмотрена и поддержка туроператоров. Она подразумевает изменении сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также формирование фондов для возврата средств туристам из каждой "закрытой" из-за коронавируса стран.

Правительство может в 2020 году выполнять госзакупки у единственного поставщика без проведения конкурсов. Также возможно изменение сроков исполнения контракта, если из-за пандемии возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, разрешается списание суммы штрафных санкций в результате связанного с пандемией неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году обязательств, предусмотренных заключенным контрактом.

Принятие закона об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непосредственным менеджментов, которым в ситуации борьбы с коронавирусом ведет российское правительство.

Законопроект был принят в Думе 31 марта сразу во втором и третьем, заключительном, чтениях.

Песков добавил, что право вводить чрезвычайную ситуацию есть у президента, но поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что у правительства должны быть расширены полномочия в экстренной ситуации.

На 31 марта в мире коронавирусом заразились более 800 тысяч человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали более 37,7 тысячи человек.