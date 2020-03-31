Коронавирус грозит коллапсом в сфере производства одежды в Азии

В текстильной промышленности наблюдается падение спроса из-за экономических последствий вспышки коронавируса, что ставит под угрозу рабочие места в Азии.

"По всей отрасли магазины закрыты, у брендов и ретейлеров на самом деле сейчас наблюдается переизбыток заказов, которые они разместили. Они боятся, что не смогут продать весь объем, поэтому фактически отменяют заказы или откладывают отгрузку заказов", — сказал Стенли Сзето, исполнительный председатель Lever Style, гонконгского производителя одежды.

"Думаю, что сейчас никто не будет искать, во что одеться, чтобы выйти на улицу", — сказал Сзето, который также является почетным председателем Совета по текстилю Гонконга.

Клиентами Lever Style являются Hugo Boss и Everlane.

Азия играет ключевую роль в мировом производстве одежды, и многие рабочие места в регионе будут подвержены риску исчезнуть, что потенциально может привести к социальным проблемам в таких странах, как Бангладеш, Камбоджа и Китай, которые зависят от экспортной экономики, сказал Сзето в интервью телеканалу CNBC.

В Бангладеш было отозвано заказов на 2,6 миллиарда долларов в швейной промышленности, и в ближайшее время будут отменены новые, сообщил министр торговли страны. Страна является вторым по величине экспортером одежды в мире после Китая, согласно рейтинговому агентству Moody's.

Более 4600 швейных фабрик в Бангладеш производят рубашки, футболки, куртки, свитера и брюки. Одежда в основном отправляется в Европу, Соединенные Штаты и Канаду для продажи местными ретейлерами в этих странах.

"Было очень, очень тяжело иметь дело со всеми чрезвычайными ситуациями, потому что мы сталкиваемся с отменами каждый день практически каждую минуту", — сказала Рубана Хук, президент Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды.