Ввод в строй жилья в России увеличился в 2019 году на 8,4%

В 2019 г. в России ввели в строй 82 млн кв. м жилья (+ 8,4% в годовом выражении), сообщает Росстат. В том числе сданы 43,5 млн кв. м жилья в многоквартирных домах (+ 0,7%) и 38,5 млн кв. м жилья в частных домах (+ 18,8%).

В 2018 г. запущена Единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), которая позволяет в режиме реального времени отслеживать строительство многоквартирного дома — от получения разрешения на строительство до ввода дома в строй.

Средний срок строительства жилого дома составляет 2-2,5 года.

Национальный проект "Жилье и городская среда" предусматривает увеличение ввода жилья в строй к 2024 г. до 120 млн кв. м, в том числе 80 млн кв. м сдадут в многоквартирных домах, 40 млн кв. м — в частных домах.