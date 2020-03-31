Челябинца будут судить за мошенничество с банковскими картами жителей Крыма

34-летний челябинец пойдет под суд за мошенничество с банковскими картами жителей Крыма и Севастополя. На счету преступника 27 эпизодов незаконной деятельности. В общей сложности мужчина причинил пострадавшим ущерб на 370 тысяч рублей, сообщают "Вести – Севастополь" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю.

Злоумышленник, представляясь сотрудником банка, сообщал крымчанам о блокировке платежных карт. Для того, чтобы их активировать он просил в совершись ряд операций в банкомате. В итоге денежные средства со счетов потерпевших переводились на номер телефона обманщика.

В настоящий момент подозреваемого задержали. В ходе обысков оперативники изъяли мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты, которые злоумышленник использовал для противоправных действий. Расследование дела завершено. Материалы направлены на рассмотрение в суд. Мужчина может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы.