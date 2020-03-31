Появилось видео аварии с автобусом в Кемеровской области, где погибли три человека

Регистратор, установленный в салоне междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Барнаул – Междуреченск, запечатлел момент фатального ДТП, произошедшего в минувшую субботу, 28 марта, в городе Киселевске Кемеровской области.

На записи видно, как водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением в повороте. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с автобусом.

Как сообщалось ранее, мужчина, находившийся за рулем Toyota, незадолго до инцидента совершил небольшую аварию с автомобилем ВАЗ и пытался скрыться с места ДТП.

В результате столкновения погибли два пассажира и водитель легковушки, кроме того, пострадали две пассажирки автобуса, в салоне которого находились 28 человек.