"Для вируса мы - стадо!" Врачи о необходимости карантина и жизни в самоизоляции

На этой неделе, объявленной нерабочей, кто-то продолжает по необходимости работать. Многие – на удаленке, а кто-то в ситуации с самоизоляцией пытается придумывать себе различные занятия и выкладывает в Интернет видео, как он проводит эти дни.

При этом врачи не перестают убеждать, что карантин – единственный надежный способ, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, и говорят о том, что мы для вируса – "стадо".

Об этом в "Прямом эфире", в частности, говорит декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. Он призывает людей сплотиться, чтобы побороть эту заразу.

С тем, что для микробов "мы – стадо", согласен и известный доктор Александр Мясников. Он призывает людей в этой ситуации "не потерять человеческий облик" и извлечь из нее жизненный урок.

Жизнь, тем временем, не остановить. У кого-то в эти самые дни происходят значимые жизненные события. Например, актер театра и кино Михаил Полицеймако в последние дни марта в четвертый раз стал отцом: у него родилась дочь, которую назвали Марией.

Более того: актер присутствовал при родах, получив, по его признанию, "космические" ощущения.

Как в условиях пандемии коронавируса работают перинатальные центры, и что советует беременным женщинам главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова?

Как работается на удаленке ведущим телеканала "Россия 24", которые уже несколько дней выходят в эфир из дома?

Чем занимаются в домашней изоляции известные персоны?

Как отметить день рождения без гостей, и какая обстановка в электричках и метро Москвы во время карантина?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".