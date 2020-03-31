Главврач Склифа: надо сидеть дома, чтобы не умереть

Надо сидеть дома, чтобы не сделать плохо себе и окружающим", — заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в прямом эфире программы "60 минут".

По информации Петрикова, в госпитальном отделении Склифа находятся 55 пациентов, у 53 из которых положительный тест на коронавирус COVID-2019. На аппарате ИВЛ — четверо человек.

Он объяснил рост числа зараженных инфекцией в Москве увеличением раскрываемости заболевания.

"Выявляемость стала больше. Но по какому сценарию пойдем дальше, сейчас до конца не понятно. Будем надеяться, что не по итальянскому сценарию", — уточнил директор НИИ.

Петриков добавил, что в столице сделано очень многое, чтобы не повторилась такая же ситуация, как в Италии.

"Если количество больных начнет увеличиваться, то будет развернуто много госпитальных площадей, включая реанимационные и нереанимационные отделения, с любым потоком город справится", — отметил он.

Также главрач НИИ Скорой помощи попросил граждан РФ оставаться дома, чтобы не стать переносчиком нового типа вируса, который очень опасен для пожилых и молодых людей.

"Надо сидеть дома, чтобы не умереть", — резюмировал Петриков.