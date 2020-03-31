"Евровидение" состоится: организаторы проведут спецшоу с участием конкурсантов

Отмененный из-за пандемии коронавируса COVID-19 международный песенный конкурс "Евровидение-2020" не сдался. Его организаторы 16 мая проведут специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Lig с участием исполнителей-конкурсантов 2020 года, а также с конкурсантами прошлых лет.

Исполнительный директор "Евровидения" Йона Ола Санда сожалеет, что в 2020 году конкурса не будет. Но вместо конкурса организаторы намерены объединить Европу уникальной срецпрограммой в прайм-тайм, сообщает "Интерфакс".

Он призвал всех вещателей и членов EBU (Европейского вещательного союза) в других странах транслировать это шоу в духе единства и единения. Организаторы рассчитывают , что в спецшоу примут участие представители 41 страны, конкурсанты из которых отправили заявки на конкурс. Планируется, что все артисты вместе исполнят хит прошлогоднего "Евровидения" с текстом, подходящим для ситуации пандемии в мире.

Концерт продлится около двух часов. Подробности в ближайшие недели. Шоу также будет транслироваться в YouTube на официальном канале конкурса. Европейский песенный конкурс впервые отменен за свою историю с 1956 году. Причиногй стало распространение коронавируса.

Следующий конкурс обязательно состоится в 2021 году, заверяют его организаторы.

Конкурс собирает аудиторию в 600 миллионов зрителей во всем мире. В 2015 году конкурс вышел за пределы Европы – в нем приняла участие Австралия.

Ранее организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

В 2020 году конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.