Форвард "Динамо" Петерссон близок к переходу в "Локомотив"

Нападающий столичного хоккейного клуба "Динамо" Андре Петерссон в следующем сезоне может оказаться в ярославском "Локомотиве". Руководство "железнодорожников" предложило шведскому игроку двухлетний контракт.

По информации издания "Спорт-экспресс", бело-голубые отказались продлевать соглашение с хоккеистом. "Локомотив" же предложил более выгодные условия контракта. Сообщается, что в "Динамо" легионер получал около 50 миллионов рублей за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Петерссон провел за бело-голубых 47 матчей, набрав в них 39 (17 шайб + 22 передачи) очков. В плей-офф Кубка Гагарина, который был остановлен после первого раунда из-за пандемии коронавируса, швед в шести встречах записал в свой актив 6 (5+1) баллов за результативность.